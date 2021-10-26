أول تعليق من بيراميدز على قرعة الكونفيدرالية الإفريقية

علق الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على نتيجة قرعة دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أوقعت النادي في مواجهة نظيره إيه إس مانياما بطل الكونغو الديمقراطية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام ٢٦ أو ٢٧ أو ٢٨ نوفمبر المقبل في كينشاسا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد أيام ٣ أو ٤ أو ٥ ديسمبر المقبل بالقاهرة.

أوضح المدير الرياضي للمركز الإعلامي إن فريق مانياما قوي للغاية ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق، بعدما تعادل مع صن داونز ذهابا في الكونغو ثم خسر في جنوب إفريقيا ليودع دوري الأبطال وينتقل للكونفدرالية، كما أنه أحد أقوى فرق الكونغو وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.

أشار هاني سعيد إلى أن بيراميدز كونه ينافس بكل قوة على التتويج بلقب البطولة وعينه على اللقب فإنه مستعد لأي منافس مهما كانت قوته ويحترم جميع فرق البطولة، وسيلعب على الفوز ذهابا وإيابا كعادته في مشاركاته القارية، لأن هدفه المبدئي هو بلوغ دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي ومواصلة البطولة حتى أبعد نقطة ممكنة، والسعي بثبات للفوز باللقب.

ولفت الكابتن هاني سعيد إلى مشكلة يجب أن يراعيها جهاز المنتخب الوطني الأول واتحاد الكرة، خاصة وأن المنتخب قد حدد تجمعه بمعسكر أواخر نوفمبر لبدء مشواره في كأس العرب في قطر والتي تنطلق ٣٠ نوفمبر، مع وضع ٩ لاعبين من بيراميدز في القائمة الأولية المشاركة في البطولة التي تقام بالدوحة.

أشار إلى أن بيراميدز يمثل مصر في كأس الكونفدرالية كما أنه يعاني من غيابات عديدة بالقائمة الحالية، في ظل عدم انضمام ٨ لاعبين للقائمة الأفريقية قبل دور المجموعات، ومن الصعب غياب مزيد من العناصر الدولية عنه في مباراتي بطل الكونغو ذهابا وإيابا ويجب مراعاة ذلك عند استدعاء اللاعبين والتنسيق مع النادي بشأن مواعيد انضمام الدوليين لمعسكر المنتخب في تلك الفترة بما لا يضر بمصلحة بيراميدز ويعرض مشواره في كأس الكونفدرالية لأي خطر، وبما يحفظ مكانهم مع منتخبنا الوطني لتقديم أداء يليق باسم مصر، كما ننتظر أيضا مراجعة بين الاتحاد المصري والفيفا المنظم لكأس العرب للمنتخبات بالدوحة وبين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مواعيد تلك المواجهات.

