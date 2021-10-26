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ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا في ظل نقص المعروض

الاقتصاد
مبيعات التجزئة
مبيعات التجزئة

 

قال اتحاد الصناعات البريطانية إن شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في المبيعات في أكتوبر بعد تباطؤ في سبتمبر، لكن مشكلات سلاسل الإمداد العالمية خفضت مخزوناتهم لأدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1985.


وأظهر المسح الشهري للاتحاد أن مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة ارتفع إلى 30 في أكتوبر من 11 في سبتمبر، والذي كان أدنى مستوى له منذ مارس عندما أُغلقت العديد من متاجر التجزئة بسبب جائحة فيروس كورونا.


وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل المؤشر 13.


 

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