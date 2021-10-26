ننشر إجراءات حجز تذاكر مباريات الدوري المصري ومنافذ استلامها

طرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر المباريات، وفتحت باب الحجز أمام المشجعين بدءً من اليوم، إذ جرى توحيد سعر تذكرة حضور المباريات لتكون 100 جنيه، نظير حضور أي مباراة.

خطوات حجز تذاكر مباريات الدوري المصري عبر موقع تذكرتي

وبمجرد الدخول عبر موقع تذكرتي، يعرض قائمة من الإجراءات الهامة التي يجب الضغط بالموافقة عليها قبل البدء في عملية التسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام، ينتقل بك الموقع إلى صفحة حجز التذاكر، إذ يجب أن تكون حاصلا على الجرعة الكاملة من التطعيم لحضور المباريات.

- بعد ذلك يستلزم تحديث ملف التعريف الخاص بك، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الخاص بك في منظومة وزارة الصحة، وإدخال رمز التحقق، والذي يظهر في الجزء السفلي من شهادة التطعيم الخاصة بك، واختيار فريقك المفضل.

شراء التذاكر ودخول المباريات

- يمكن للمشجع شراء التذكرة ببطاقة ائتمان أو نقدي بفوري.

- في حالة اختيار فوري كوسيلة دفع إلكتروني تكون عملية دفع ثمن التذكرة صالحة لمدة ساعة من وقت حجز التذكرة، وفي حالة عدم قيام المشجع بالدفع من خلال فوري بعد حجز التذكرة ستكون المحاولة الثانية ببطاقة الائتمان فقط.

- عند دخول الاستاد يجب على كل مشجع الدخول من الباب المسموح للفريق الخاص به، والالتزام بمدرج فريقه، ويتم ارتداء بطاقة المشجع عند دخول الاستاد وحمل تذكرة المباراة.

- يجب ارتداء بطاقة المشجع FAN ID عند دخول الاستاد وطوال فترة التواجد داخل الاستاد وعدم خلعها إلا بعد الخروج من الاستاد.

منافذ استلام تذاكر مباريات الدوري المصري وبطاقة المشجع FAN ID



ويمكن استلام تذاكر مباريات الدوري المصرية وبطاقة المشجع طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً من فروع WE على النحو التالي:

القاهرة

- مصر الجديدة: مول زمردة - نادي دار الإشارة ألماظة.

- مدينة نصر: سنترال مدينة نصر 1 شارع الطيران، بجوار فندق سونستا.

- التجمع الخامس: مول كونكورد - جنوب شارع التسعين.

- شبرا: شارع شبرا أمام جامع الخازندارة.

- المهندسين: شارع أحمد عرابي بجوار عمر أفندي المهندسين.

- 6 أكتوبر: محل رقم B053 مول مصر 6 أكتوبر.

الإسكندرية

- سان ستيفانو مول سان ستيفانو.

- 15 شارع أدمون فيرمون سموحة، سموحة.

الإسماعيلية

- شارع السلطان حسين الإسماعيلية.

بورسعيد

- تقاطع شارعي محمد غندر ورأفت جبر بورسعيد.

الغربية

- بنزايون بجوار محطة القطار - المحلة - شارع طلعت حرب المحلة.

الغردقة

- شارع الكورنيش - سيتي سنتر الغردقة محل 35 و36 الطابق الأرضي.