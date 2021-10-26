قبل مباراتي الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-2022

نقدم لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مباريات اليوم الأول للمسابقة والذي شهد 3 مواجهات قوية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز2021-2022

يتصدر فريق البنك الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، فيما يأتي فريق فيوتشر في المركز الثاني بنفس النقاط ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الأول.

وكان البنك الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة طلائع الجيش أمس، كما تعادل نادي سموحة مع الاتحاد بنتيجة 4-4، أما فريق فيوتشر ففاز على فاركو بهدف نظيف.

ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن: -

المركز الأول: البنك الأهلي برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة واحدة.

المركز الثاني: فيوتشر برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة واحدة.

المركز الثالث: الاتحاد برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة.

المركز الرابع: سموحة برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة.

المركز الخامس: الأهلي دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز السادس: المصري دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز السابع: المقاولون العرب دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز التاسع: إنبي دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز العاشر: الجونة دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الحادي عشر: الشرقية للدخان دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الثاني عشر: غزل المحلة دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الثالث عشر: الإسماعيلي دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الرابع عشر: مصر المقاصة دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الخامس عشر: بيراميدز دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز السادس عشر: الزمالك دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز السابع عشر: فاركو دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش دون نقاط ولم يلعب أي مباراة.