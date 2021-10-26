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أنشيلوتي يعلق على مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في الليجا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه أوساسونا والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات أنشيلوتي اليوم

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"أوساسونا فريق جيد، ويدافعون بشكلٍ جيد، هم خطرون لذا يجب علينا أن نكون حذرين".

 

وأضاف:"أوساسونا فريق جيد جدًا وهم حاليا في المركز السادس. يلعبون كرة قدم مكثفة ويدافعون بشكل جيد ويشكلون خطورة في المنطقة. بالطبع سوف تكون مباراة صعبة للغاية".

 

وزاد:"أتفهم الانتقادات حول مستوى الفريق، صحيح بأننا لم نلعب مباراة رائعة ضد برشلونة، ولكننا قدمنا مباراة ذكية، بدفاع جيد وهجوم سريع، هذا ما أردناه".

 

وأشار:"التناوب يحدث لأسباب مختلفة (التعب والإستراتيجية) سأقيمها بعد جلسة تدريب اليوم ولا بد لي من معرفة ما إذا كان بعض اللاعبين لم يتعافوا بعد الكلاسيكو".

 

وعن أكثر ما يعجبه في لاعبه فينيسيوس جونيور قال:"إنه يحاول عدة مرات قدر إستطاعته. يمكنك أن ترى جودته لكنه أيضًا يعمل كثيرًا".

 

وواصل:"إنه قوي للغاية مع الكرة. يجب أن يتحسن دون كرة، لكنه يستطيع ذلك، إنه لاعب متواضع ويحب العمل، إنه بخير حتى الآن".

 

وتطرق للحديث عن ما حدث للهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة قائلًا:"ما حدث لكومان بعد الكلاسيكو يجب ألا يحدث، كومان ليس مجرد مدرب إنه أيضًا شخص، كانوا يفتقرون إلى الاحترام تجاهه".

 

واستطرد:"يزعجني ما حدث له، هذه الأعمال الوقحة لا يجب التساهل معها، هذه وقاحة اجتماعية، الاحترام ليس للمدرب ولكن للشخص، هو شخص يعمل كمدرب، المجتمع لديه مشكلة".

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