رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر.. اعرف أخر موعد للسداد

يريد المواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 لسداد قيمتها قبل انتهاء فترة السماح، حيث وضعت المصرية للاتصالات شروط وضوابط لنظام الربع سنوي.

ونقدم لكم فيما رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر بالخطوات، كذلك أخر موعد لسداد قيمة فاتورة التليوفن الأرضي شر أكتوبر.

خطوات الاستعلام عن نفاتورة التليفون الأرضي

اضغط على رابط شركة المصرية للاتصالات هنا .

. عليك تدوين كود المنطقة ورقم التليفون المرد الاستعلام عن قيمة فاتورته.

ثم اضغط على أيقونة “إظهار الفواتير”.

سوف يظهر ليك قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

موقع المصرية للاتصالات

ويذكر أنه يمكنك دفع قيمة فاترو ةالتليوفن الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات، حيث سوف يظهر عليك في صفحة فيمة الفاتورة أيقونة الدفع بالإعلاى على يسار الشاشة يمكنك دفع فيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلالها عن طريق بطاقة الائتمان.

طرق آخر لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي

سهلت شركة المصرية للاتصلات طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 على العملاء، وذلك من خلال توفير أكثر من طريقة لدفع قيمة الفاتورة نقدمها لكم فيما يلي:

دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال ماكينات الدفع المتوفرة في السنترلاتا والأكشاك مثل، مصاري، وفوري، وسداد.

يمكنك سداد قيمة الفاتورة عن طريق خدمة فودافون كاش

مكاتب البريد وفروع شركة المصرية للاتصالات متوفرة لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.

شركة المصرية للاتصالات

فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن فترة السماح لدفع فيمة فاتورة لتيفون الرض، حيث قسمتها الشركة لثلاث فترات وه كالآتي: