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وجدوا جسدها معلق بالسقف.. انتحار طالبة شنقا داخل غرفة نومها بالمنوفية

محافظات
صورة أرشفية
صورة أرشفية

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانتحار الطالبة "ر.م.ا" 16 عامًا، وتقرر إيداع جثمانها بمستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطب الشرعي.

وكانت أقدمت طالبة تُدعى "ر.م.ا" 16 عامًا، من مركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على الانتحار عن طريق شنق نفسها داخل حجرتها، وحُرر محضر بالواقعة.

أفاد والدها في تحقيقات النيابة أنهم دخلوا غرفة ابنتهم للاطمئنان عليها، وتفاجئوا بجسدها معلق في سقف الغرفة، وتبين أنها شنقت نفسها.

من جانبها، عاينت النيابة العامة موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، منتظرين ظهور نتيجة الطب الشرعي.

انتحار طالبة أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية

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