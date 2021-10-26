أعراض جديدة للمصابين بكورونا في مصر.. أبرزها تساقط الشعر

في الأونة الأخيرة.. شهدت مصر زيادة محلوظة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد تحذيرات الحكومة المصرية ووزارة الصحة من موجة رابعة تشهد تحورًا للفيروس وظهور سلالات جديدة له، الأمر الذي جعل كثيرون يبحثون عن أعراض كورونا الجديدة لوقاية أنفسهم من خطر انتشار العدوى.

وتزامنًا مع اقتراب ذروة الموجة الرابعة، سنستعرض لكم أعراض كورونا الجديدة، فضلًا عن الأعراض القديمة التي ظهرت مع بداية الموجة الأولى في مطلع العام الماضي، وفقًا لبيانات سابقة من وزارة الصحة على النحو التالي:

أعراض فيروس كورونا

وبالنسبة للأعراض الأولية لفيروس كورونا والأكثر شيوعًا، تمثلت في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيًا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.

أما الحالات الوخيمة من الإصابة بالفيروس، فقد تشمل أحيانًا الفشل التنفسي والالتهاب الرئوي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي.

ومن بين أكثر الأعراض شيوعًا أيضًا، فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، خاصة إن كان المريض ليس له تاريخ مرضي أو يعاني من الجيوب الأنفية.

أعراض نادرة لكورونا

وفي حالات قليلة جدًا، قد يظهر على مصاب كورونا طفح جلدي في كل مناطق الجسم، من الوجه وحتى القدمين، ويتنوع بين طفح جلدي عادي وفقاعات.

وكشف الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية في تصريحات له على هامش المؤتمر الـ25 للجلدية والتجميل الذي عقد صباح أمس الأول، أنّ تساقط الشعر أو جفافه من علامات الإصابة بفيروس كورونا لكن تختلف من مصاب إلى آخر على حسب البيئة، فضلًا عن ظهور البقع الزرقاء في الجلد أو الورم في القدمين بالإضافة إلي الأعراض الرئيسية.

أحدث أعراض كورونا

ووفقًا لدراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، فإنّ من أحدث أعراض كورونا تورم واحمرار في أصابع القدم عادة، وأحيانًا أقل في أصابع اليد، ويسبب العرض في بعض الأحيان ألمًا وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

وبحسب موقع «Study Finds» الأمريكي، كشفت دراسة جديدة عن تصنيف الهذيان باعتباره أحد الأعراض الشائعة للغاية بين مرضى فيروس كورونا، وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض تشمل الارتباك وعدم القدرة على التفكير بوضوح.

ووفقًا لـ«CNN بالعربية»، أظهرت دراستان جديدتان أنّ النساء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض كورونا، يتعرضن لمضاعفات طارئة ومشكلات أخرى في حملهن، تصل في بعض الأحيان إلى تعريض أطفالهن للخطر.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الأطفال الذين يُولدون لأمهات مصابات بأعراض فيروس كورونا، أكثر عرضة للحاجة إلى دعم الأكسجين وأكثر عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة.