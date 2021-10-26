بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر.. تعرف على الإجراءات الجديدة

تصدر حالة الطوارئ تريندات محرك جوجل اليوم الثلاثاء 26/10/2021 في مصر، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر بعد سنوات طويلة من تطبيقه في البلاد.

وتعتبر تلك الخطوة نجاحًا للدولة في المصرية في محاربة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، حيث تعتبر مصر أكثر الدول استقرارًا في المنطقة.

ونقدم لكم في السطور التالية الإجراءات الجديدة التي سوف تتم بعد إعلان إلغاء حالة الطوارئ أمس، عبر صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إلغاء حالة الطوارئ

الإجراءات الجديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

وفيما يلي الإجراءات الجديدة التي ستتم بعد إعلان إلفاء حالة الطوارئ في مصر 2021:

رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.

إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.

إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.

إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.

إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.

رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.

إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.

إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.

عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.

ميدان التحرير

نص كلمة الرئيس السيسي بشأن إلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 عن إلغاء تطبيق قانون الطوارئ في جمهورية مصر العربية، حيث قال الرئيس السيسي عبر صفحتها على فيسبوك: “يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي ما دام سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلًا: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

ويذكر أن قرار الرئيس السيسي لإلغاء حالة الطوارئ شهد ردود أفعال كبيرة بين إعلاميين وسياسيين وردود أفعال دولية، يشيدون بدور الدولة المصرية في تحقيق الديمقراطية وتحقيق الأمن والامان من خلال التصدي ومحاربة الإرهاب.