صلاح فوزي: إلغاء حالة الطوارئ قد يؤدي لرفع قيمة العملة

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن المواطن العادي لم يشعر بتطبيق حالة الطوارئ طيلة السنوات الماضية، معقبًا: "المواطن العادي لم يشعر بتطبيق أو بإلغاء قانون الطواري الذي كان يطبق على الإرهابيين، ومن يهدد السلم العام"

وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ سياسي، ويقع ضمن أعمال السيادة بامتياز التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة القضائية، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء حالة الطوارئ له تأثر اقتصادي فمن شأنه أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي، وهذا من شانه أن ينعكس على المواطن بشكل ايجابي، معقبًا: "القرارات السياسية تؤدي أحيانًا إلى رفع قيمة العملة"

ولفت إلى أن محاكم أمن الدولة ما زالت مختصة بالنظر في القضايا المنظورة أمامها خلال الفترة الحالية، لان القضية أحيلت للمحكمة أثناء حالة الطوارئ.