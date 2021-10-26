مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات وباء كورونا في مصر

قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر خلال الفترة الحالية تمر بالموجة الرابعة، وهناك زيادة في الإصابات بصورة يومية، ولكنها ليست كبيرة بفضل الله.

ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن خبرة الأطباء تساهم بصورة كبيرة في علاج الحالات المصابة، ويتم تقديم كل الرعاية للمصابين بكل دقة، وكل الامكانيات بفضل الله متوفرة.

وأضاف أن مصر تسيطر على الموجة الرابعة بفضل جهود الأطباء والمنظومة الصحية معقبًا: "الحمد لله، معظم الحالات تحت السيطرة"