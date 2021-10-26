هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار رعدية غدا الأربعاء الموافق 27/10/2021

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، غدا الأربعاء، الموافق 27 أكتوبر، إذ يسود غدا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار رعدية.

وكشف خبراء الأرصاد، في بيان للهيئة، صدر منذ قليل، عن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسنستعرض لكم أبرزها في السطور التالية:

أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا



وأشار خبراء الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الأربعاء، متوقعين سقوط أمطار رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر



القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 19

السلوم 25 14

سيوة 28 17

بورسعيد 27 23

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 27 19

رفح 26 20

رأس سدر 27 18

نخل 25 10

نويبع 28 23

طابا 26 20

كاترين 26 11

الطور 26 18

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 28 16

بني سويف 29 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 15

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

إدفو 33 19

أبو سمبل 32 19

الوادي الجديد 31 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19