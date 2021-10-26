رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر حضور مباريات الدوري المصري الممتاز

موقع تذكرتي، بدأت مباريات الدوري المصري الممتاز أمس الإثنين، ويريد المشجعين معرفة خطوات الحصول عل ىتذكرة حضور مباريات الدوري المصري لتشجيع فريقهم.

ونقدم لكم في السطور التالية رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، والاستمتاع بمشاهدة ماتشات الدوري من المدرجات.

موقع تذكرتي

خطوات حجز تذاكر من موقع تذكرتي

ادخل على موقع تذكرتي عبر الربط التالي اضغط هنا.

إذا كنت مسجلا من قبل في تذكرتي فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط.

حال كنت مشتركا جديدا عليك تسجيل حساب في الموقع بأسمك واتباع خطوات التسجيل للتتمكن من حجز التذكرة.

ثمتختار الجنسية سواء مصري أو أي جنسية أخرى.

بعد اختيار الجنسية ابدأ بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، وبينها رقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل

ارفع صورة لبطاقة الرقم القومي على الموقع وصورة شخصية، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة سيتم استخراج بطاقة FAN ID التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة.

موقع تذكرتي

سعر تذكرة حضور مباريات الدوري المصري

بلغ السعر الموحد لتذكرة لحضور المباريات 100 جنيه للمباراة الواحدة فقط.

استلم تذاكر حضور المباريات من هذه الأماكن

وفي سياق متصل، كشفت شركة تذكرتي عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن أنّ استلام تذاكر المباريات وبطاقة المشجع Fan ID من فروع شركة We في جميع محافظات الجمهورية.