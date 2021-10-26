أدوبي تجلب نسخة من تطبيقي فوتوشوب وإليستريتور على الويب

جلبت شركة أدوبي نسخة من تطبيق فوتوشوب وتطبيق إليستريتور على الويب، وذلك لتوفير خدماتها بأفضل الطرق لكافة المستخدمين.

هدف تطبيقات ادوبي على نسخة الويب

تهدف نسخة الويب من تطبيقات أدوبي إلى توفير المزيد من خيارات التعاون بين فريق العمل أو المستخدمين العاديين، حيث إنها لن تكون نسخة كاملة تعوض عن التطبيقات الأساسية، لكنها أقرب لنسخة تسمح بإضفاء بعد التعليقات عبر الويب، وبالتالي يمكن للمصمم النظر فيها للقيام بمهامه، بدلًا من نقل الملفات في كل مرة بينهم.

كما أنها ستوفر أدوات بسيطة للتعديل على التصميمات لكن ليست كاملة مثلما الحال مع تطبيقات الكمبيوتر، كون القيام بالتعديلات القوية يحتاج قدرات عالية.

وتشبه نسخة إليستريتور وفوتوشوب على الويب بشكل كبير ما توفره مستندات جوجل عند رفع ملف نصي وإتاحة الفرصة للآخرين بالتعليق أو التعديل على النسخة المرفوعة. وستعمل هذه التطبيقات على عبر متصفح جوجل كروم ومتصفح إيدج كروميوم من مايكروسوفت في الوقت الحالي، لكن من غير المعروف فيما إذا كانت ستتوفر على المتصفحات الأخرى قريبًا أم لا.

أدوبي



كما تكون النسخ الجديدة مرتبطة بحسابات سحابة أدوبي – ما يعني تسجيل الدخول لها وتخزين التصميم، ومن ثم مشاركتها مع أي شخص بسهولة.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من نسخ الويب وهذه الوسيلة المميزة للتعاون في بيئة العامل من خلال التسجيل عبر الموقع، لكن يتوجب عليهم تحديث تطبيقات فوتوشوب وإليستريتور على أجهزتهم إلى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها اليوم بالتزامن مع الإعلان، حتي يتسنى لهم مشاركة النسخة المخزنة من التصميمات على سحابة أدوبي بسهولة.

تأتي هذه الخطوة من أدوبي بالتزامن مع تحديث تطبيقاتها مع عشرات المزايا والتحسينات الجديدة على الكمبيوتر، وإضافة العديد من المزايا لنسخة الآيباد.