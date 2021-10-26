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نجم الجونة يتعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أمام سيراميكا كليوباترا

الفجر الرياضي
مباراة الجونة وسيراميكا
مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا

تعرض عمرو طارق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

واضطر المدافع الوافد للجونة في الميركاتو الصيفي الماضي لمغادرة ملعب المباراة أمام سيراميكا كليوباترا بعد مرور ١٥ دقيقة متأثرًا بالإصابة.

وتأكد غياب المدافع الدولي السابق عن مباراتي الجونة المقبلتين أمام كلًا من مصر المقاصة وفاركو فيما سيكون لائقًا للمشاركة من جديد بعد فترة التوقف الدولي.

وتعادل الجونة مساء اليوم الثلاثاء أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا ١-١ في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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