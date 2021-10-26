تداول 355 شاحنة و36 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 355 شاحنة و36 ألف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الواردات بلغت 32 ألفا و500 طن بضائع و210 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف و500 طن بضائع و145 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (IFS Ocean) وتحمل 30 ألف طن ألمونيوم قادمة من السعودية والسفينة (أمل)، وغادرته السفينتان (الحرية، بوسيدون أكسبريس) كما استقبل ميناء نويبع السفينة (عمان)، وغادرته 3 سفن (بريدج،عمان،وسينا).

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي حركة تداول بحمولات 3 ملايين و494 ألفا و803 أطنان كطاقة محققة وعدد حاويات 334 ألفا و115 حاوية مكافئة من خلال استقبال 256 سفينة متنوعة على مدار الشهر.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة 319 ألفا و472 طنا وعدد حاويات 26 ألفا و857 حاوية مكافئة كما استقبل الميناء عدة سفن منها 6 سفن بضائع عامة و5 سفن صب سائل وسفينة سياحية وسفينة ملح فضلا عن استقبال 66 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال سبتمبر 124 سفينة حاويات و14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3 ملايين و164 ألفا و631 طنا وعدد حاويات 307 آلاف و258 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري سفينتين لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 10 آلاف و700 طن.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5794 شاحنة.

وذكر المركز - في بيان أصدره اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 38 ألفا و562 طنا، تشمل: 2445 طن مولاس و9612 طن يوريا و6875 طن فوسفات و15800 طن ملح و3830 طن رمل.

أما حركة الوارد من البضائع، أوضح المركز أنها بلغت 21 ألفا و705 أطنان، تشمل: 13262 طن قمح و1900 طن فول و100 طن خردة و1443 طن خشب زان و5000 طن ابلاكاش.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 227 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وملوخية وبطاطس وخرشوف وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبلح وبرسيم وريحان وفول سوداني وزيتون وكركدية ومانجو)، وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا ونيوزلاندا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا ومالطا وإيطاليا وأمريكا واليونان.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 466 حاوية مكافئة فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 135 ألفا و476 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و741 طنا.

وأضاف المركز أن قطارا بحمولة إجمالية 1160 طن قمح غادر متجه إلى صوامع شبرا.