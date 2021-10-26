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فرمان ناري من موسيماني لمدافعي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الفجر الرياضي
موسيماني مدرب الأهلي
موسيماني مدرب الأهلي

 

أبدى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، غضبه الشديد من الأخطاء الدفاعية المتكررة فى صفوف الفريق، والتى كلفت الفريق الأحمر العديد من الأهداف خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر خاصة أن موسيمانى عقد جلسة مع عناصر خط الدفاع وثنائى خط الوسط، وأبدى المدير الفنى غضبه بسبب ضعف الرقابة والتغطية وعدم التعامل بقوة فى عملية الارتداد الدفاعى.

وأوضحت أن المدير الفنى كثف من تعليماته للاعبين بشأن ضرورة التركيز الشديد، لعدم تكرار الأخطاء التى حدثت فى الموسم الماضى وكلفت الفريق خسارة لقب الدورى.

وأضافت أنه حذر بعض اللاعبين بالاسم، وتحديدا التونسى على معلول حيث طلب منه عدم التركيز فقط فى أداء الواجبات الهجومية والعمل على ترك المساحات التى تظهر خلفه.

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