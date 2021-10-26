لجنة تدريب الصحفيين الإماراتية تنظم دورة عن "الصحافة الاقتصادية"

نظمت لجنة التدريب في جمعية الصحفيين الإماراتية دورة حول الصحافة الاقتصادية برعاية اتصالات عبر منصة "زووم" يومي الأحد والاثنين الماضيين للإعلاميين والصحفيين بهدف تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم في مجال الإعلام الاقتصادي.

حاضرت في الدورة الإعلامية الأردنية هالا الحديدي، وحضرها 50 من الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فيما أدارت الدورة الدكتورة إحسان الميسري عضوة لجنة التدريب في الجمعية.

وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة أهمية الإعلام الاقتصادي الذي يشكل داعما أساسيا لخطط التنمية والتطوير الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى حرص الجمعية على تطوير مهارات أعضائها في مهارات الصحافة المتخصصة التي تنقل الواقع الاقتصادي إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وقال الحمادي إن الاقتصاد الذي يعتبر عصب وقاطرة المجتمعات للتنمية والتقدم، يتطلب من الصحفيين الذين يتعاملون مع أخباره المعرفة بأسس الاقتصاد وامتلاك المهارات اللازمة في التعامل مع الأرقام ومختلف المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الإعلامية هالا الحديدي أن الاقتصاد أصبح بابا ثابتا على خريطة الموضوعات الإعلامية لأي وسيلة لأهميته وارتباطه بمصالح المجتمع التنموية من جهة ومصالح أفراد المجتمع المعيشية من جهة أخرى.

وركزت الدورة على القواعد الأساسية في التعامل مع الأرقام وكتابة وتحرير الأخبار الاقتصادية، وإسهامات الإعلام الاقتصادي في تحقيق التقدم الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية الحكومية وأهدافها المتمثلة في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، ودور البنك المركزي في النشاط الاقتصادي، والبيانات والنشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارات ومؤسسات الدولة من منطلق الشفافية، ومفهوم القوائم المالية للشركات وأنواعها.

محاورة الدورة

القواعد الأساسية في التعامل مع الأرقام وكتابة وتحرير الأخبار الاقتصادية، وإسهامات الإعلام الاقتصادي في تحقيق التقدم الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية الحكومية وأهدافها المتمثلة في التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، ودور البنك المركزي في النشاط الاقتصادي، والبيانات والنشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارات ومؤسسات الدولة من منطلق الشفافية، ومفهوم القوائم المالية للشركات وأنواعها.

حاضرت في الدورة الإعلامية الأردنية هالا الحديدي، وحضرها 50 من الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فيما أدارت الدورة الدكتورة إحسان الميسري عضوة لجنة التدريب في الجمعية.