"صندوق خليفة" يعلن تأهل 4 مشاريع ضمن مبادرة مختبر الابتكار

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع النتائج الرسمية لمبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات التي أطلقها بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات على مدى عام كامل بهدف اكتشاف، وتوجيه، وإرشاد مشاريع الأغذية والمشروبات الإماراتية المبتكرة، التي تحقق أهداف الاستدامة والتغذية الصحية والرفاهية.

وكشف الصندوق خلال حفل تم تنظيمه اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن دخول كل من مزارع العين، ومصانع الإمارات للمعكرونة، وهنتر فودز المراحل النهائية لتسويق وتطوير النماذج الأولية لمفاهيم مشاريع إماراتية عرضها رواد الأعمال بخيتة زياد رئيسي، بشر زموط، ميرة الخيال، روية عبد الله علي الحفيتي، وشيماء سرور مبارك الزعابي، عبر مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، الذي يتيح الفرصة للمواهب الإماراتية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتسويق على أرض الواقع من خلال تعاونهم مع أكبر مصنعي الأغذية والمشروبات في المنطقة.

و تدعم مزارع العين تطوير النموذج الأول لصناديق تغليف "هيرو" وهي عبارة عن تقنية تغليف قابلة لإعادة الاستخدام تتبنى في فكرتها الحلول المستدامة كما دخلت مرحلة الاختبار لمنتج اللبنة الخالية من اللاكتوز، وهو عبارة عن فكرة مبتكرة، تعمل على إنتاج منتجات ألبان خالية من اللاكتوز.

و يدخل مصنع الإمارات للمعكرونة، المرحلة النهائية لاختيار المواقع المناسبة والمبيعات وتجربة آلة بيع للأطعمة الساخنة، توفر وجبات كاملة وتنتشر في المناطق السياحية.

أما هانتر فودز فقد شارفت على الانتهاء من تجربة وصفة رقائق بطاطس "هانترز غورميه" المخبوزة يدويا بإضافة "البزار" وهو عبارة عن خليط بهارات إماراتية، يجعل البطاطس منكها بطعم أشهر الأطباق الشعبية في الإمارات.

و قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع:" كجزء من مساهمة صندوق خليفة في تعزيز قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، يسعدنا الإعلان عن اختتام النسخة الأولى من مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات التي أهلت مشاريع إماراتية مبتكرة وواعدة، نستعد الآن لإطلاقها في السوق".

و أشار إلى أن شركاء التصنيع وهم مزارع العين، ومصنع الإمارات للمعكرونة، وهنتر فودز قد اختاروا منتجات تتميز بحلول مستدامة، تراعي الصحة الغذائية، بعد دخولها في برنامج تضمن عدة مراحل شملت تصميم المنتج، والاحتضان، وأخيرا التسويق.

و أضاف: " تعد مبادرة مختبر الأغذية والمشروبات الأولى من نوعها في القطاع في الدولة وأثبتت أنها منصة ناجحة لتطوير المواهب الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات.. ونتطلع إلى تسويق هذه المفاهيم المبتكرة التي ستحدث تغييرا في مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات".

من جانبه قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات: "نثق بأن الاستثمار بالمواهب البشرية في دولة الإمارات في قطاع الأغذية والمشروبات هو الأكبر تأثيرا والأطول أمدا، من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال للمساهمة الفعالة في القطاع، وقد صمم مختبر الأغذية والمشروبات بطريقة تحقق الاستفادة القصوى من الجهود المتضافرة وأوجه التعاون المختلفة بين مختلف الجهات في بيئة القطاع، مما يؤدي إلى تعزيز نمو رأس المال البشري في دولة الإمارات." ويعود مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته القادمة عام 2022 وتتاح لرواد الأعمال الناشئين والمحترفين على حد سواء فرصة التسجيل للمشاركة بالمبادرة، من خلال متابع الموقع الإلكتروني:

https://fnbinnovationlab.com