10 خطوات لتغيير إطارات السيارة بأمان.. تعرف عليهم

تتعرض إطارات السيارة للعديد من المشكلات أثناء السير السيارة، والتي تسبب هذه المشكلات في تلتف إطارات السيارة، ويعبتر هذا الأامر مزعجًا للكثير من السائقين، خصوصًا عند حدوث مشكلة في إطارات السيارة أثناء السير.

ونقدم لكم فيما يلي 10 خطوات لتغيير إطارات السيارة بأمان، يمكنك اتباع هذه الخطوات حال انفجار إطارات السيارة أو تعرضها لحادث أدي إلى تلفها.

10 خطوات لتغيير إطارات السيارة

1- حال حدوث إنفجار أوقف السيارة في منطقة آمنة ومستوية ومسموح الوقوف فيها ولا تكون رملية أو لينة. حيث أن المناطق الرملية واللينة لن تساعدك في رفع السيارة بل وسوف تضعك في مشكلة أخرى.

2- قم بتشغيل فلاشات الخطر واستخدم المثلث العاكس قبل مكان التوقف بمسافة كافية.

3- تأكد من تثبيت السيارة عن طريق فرامل اليد ووضع قير السيارة في وضعية P. ويفضل وضع حجر لوح خشب كبير أو شيء صلب تحت أحدى العجلات من الأمام والخلف لمنع تدحرج السيارة.

4- أخرج العدة (مفتاح العجل والرافعة) والكفر الاحتياطي من شنطة السيارة. وتأكد من سلامة الكفر الاحتياط ووجود ضغط هواء كاف فيه.

5- قم بفتح الصواميل في الكفر المراد تغييره قليلا قبل رفع السيارة. الانتظار حتى رفع السيارة سوف يصعب فتح الصواميل.

6- ضع الرافعة تحت السيارة في المكان المخصص للرفع وأبدأ برفع السيارة حتى يرتفع الكفر بما يكفي لتغييره.

7- افتح الصواميل بالكامل ثم اخلع الكفر.

8- قد تضطر لدفع الكفر المراد تغييره بقوة أو ضربه بالعتلة لإزالته من مكانه خاصة إذا لم يتم فتح الكفر من قبل لمدة طويلة.

9- قم بتركيب الكفر الإحتياط وقم بربط الصواميل بيدك ثم استخدم العتلة لإحكام ربط الصواميل. ويفضل أن تربط صامولة ثم تربط الصامولة المعاكسة ليتوزع الضغط على الصواميل بشكل متساوي.

10- انزل الرافعة ببطء، ثم بعد أن ينزل الكفر بالكامل على الأرض قم مرة أخرى بإحكام ربط الصواميل.

إطارات السيارة



ملاحظات مهمة تغيير إطارات السيارة