1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 303 مبايعات بقيمة 762.1 مليون درهم منها 46 مبايعة لأراض بقيمة 214.61 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 547.49 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 54 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرًا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 363.18 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 137.1 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 226.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 139 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 113 مليون درهم.

فيما شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 71.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.