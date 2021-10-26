نتيجة وملخص مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اللقاء

يريد جماهير كرة القدم معرفة ملخص مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اللقاء، وذلك للكروين الذين فاتهم المباراة.

يسعى الزمالك في الحفاظ في لقب الدوري منذ المباراة الأولى ضد فريق إنبي، حيث حقق الزمالك فوزًا ثمينًا في اول مباراة لها في الدوري المصري الممتاز نسخة 2021 /2022 بنتيجة هدفين نظيفين

ملخص مباراة الزمالك وإنبي

خطف فريق الزمالك أو 3 نقاط له في الدوري المصر

ي على حساب غريمه إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021 /2022.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.

كما انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان الزمالك كان الأخطر والأكثر استحواذا علي الكرة، وشن لاعبوه العديد من الهجمات المتنوعة، في المقابل التزم انبي بالدفاع مع اغلاق مساحات اللعب من منتصف الملعب امام مهاجمي الزمالك.

عاب لاعبو انبي اعتمادهم علي الخشونة لايقاف خطورة لاعبي الزمالك، خاصة ان لاعبي انبي لم يتمكنوا من مجاراة الزمالك في السرعات ونقل الهجمات من الدفاع للهجوم، ولم يشهد مرمي الزمالك أي هجمات خطيرة من فريق انبي علي مدار الشوط.

ولم تشهد الربع ساعة الاولي أي خطورة علي مرمي الفريقين بسبب حالة الخوف التي سيطرت علي الفريقين خوفا من استقبال اهداف في بادية المباراة.

الزمالك وإنبي

ونشط الزمالك بعد مرور 15 دقيقة وسيطر لاعبوه علي منطقة وسط الملعب مع شن العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق اشرف بن شرقي وسيف الجزيري واحمد سيد زيزو، ولكن دفاع انبي وحارس مرماه كانوا بالمرصاد.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب انبي لاحراز هدف التعادل، الا ان دفاع الزمالك كان لهجمات انبي بالمرصاد.

في المقابل اعتمد فريق الزمالك علي دفاع المنطقة امام المرمي لامتصاص حماس بداية الشوط الثاني للاعبي انبي.

لاعبو الزمالك اجادوا طوال الشوط الثاني وكانوا ملتزمين بالفكر التكتيكي للفرنسي كارتيرون، حيث صنع كارتيرون توازن بين الدفاع والهجوم خوفا من احراز انبي هدف التعادل.

وقام كارتيرون باجراء تبديلين بنزول مصطفي فتحي وعمر السعيد بدلا من سيف الجزيري وامام عاشور، لينشط الزمالك مرة أخرى ويعود للسيطرة علي احداث المباراة.

الدقيقة 85 تشهد احراز عمر السعيد البديل المميز هدف الزمالك الثاني وهدفه الأول في الموسم الحالي عقب العودة من الإعارة، من رأسية رائعة.

يحاول لاعبو انبي احراز اهداف حفظ ماء الوجه والعودة للقاء الا ان هجماتهم تنتهي بالفشل ليحصد الزمالك اول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي اللقب.

الزمالك وإنبي

الزمالك حامل اللقب

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الزمالك هو صاحمل لقب الدوي المصري الموسم الماضي، بعد منافسة لأخر لحظة مع غريمه الكبير النادي الأهلي، وحسم نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الماضية قبل أخر مباراة.