مع اقتراب الشتاء.. تعرف على أسعار الملابس الشتوية في الوكالة وكيفية تنظيفها

يبحث الكثيرون عن أسعار الملابس الشتوية 2021، ويفضل البعض شراء تلك الملابس من الوكالة التي تتيح شراء ملابس من علامات تجارية شهيرة مستعملة، بأسعار مناسبة، لكن البعض يتخوف من كيفية التعامل مع الملابس المستعملة حتى لا تنقل الأمراض خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، أسعار الملابس الشتوية 2021 المختلفة، وفقًا لجولة في سوق الوكالة بمنطقة وسط البلد، وكيفية التعامل مع الملابس المستعملة تجنبًا للتعرض للعدوي أو المشاكل الصحية، التي جاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الملابس الشتوية 2021

وبحسب أحمد منصور، بائع بمنطقة الوكالة، فإن الأسعار ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن سعر الجاكيت الجلد بدأ من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، بينما تراوحت أسعار البلوزات الشتوي ما بين 250 إلى 480 جنيهًا، ووصل سعر الجاكيت الحريمي من 350 وحتى 1500 جنيه.

وأكد أن سعر الفستان الشتوي، بلغ نحو 300 جنيه، بينما وصل سعر الجيب نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر الجاكيت الفرو نحو 250 جنيهًا، بينما سعر سويت شيرت تراوح ما بين 45 إلى 105 جنيهات، وسعر البنطلون الجينز «البوى فريند» فيبدأ من 130 جنيهًا ويصل إلى 500 جنيه، بينما سعر الجاكيت الجينز فهو ما بين 180 إلى 900 جنيه.

وارتفعت أسعار الملابس الشتوي للرجال ما بين 20 إلى 100 جنيه، فتراوح سعر البنطلون الجينز ما بين 120 إلى 350 جنيها، أما الجاكيت الجينز فكان ما بين 130 إلى 450 جنيهًا.

وارتفعت أيضا أسعار الملابس الشتوية للأطفال للعام الجاري 2021، حيث تراوح سعر تي شيرت الأطفال ما بين 55 إلى 280 جنيهًا، وبنطلون جينز الأطفال من 120 إلى 330 جنيهًا، والترنجات الشتوى للأطفال تبدأ من 110 إلى 350 جنيهًا، والجاكت الأطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.

كيفية التعامل مع الملابس المستعملة بعد شرائها

حتى الآن لا توجد أي دلائل أو دراسات علمية تؤكد انتقال فيروس كورونا المستجد، عبر الملابس المستعملة، ومع ذلك يجب الحيطة واتباع إرشادات السلامة، عند شراء الملابس المستعملة، ويجب اتباع بعض الإرشادات والنصائح والتي تتمثل في الآتي..

يفضل ارتداء القفازات خلال الشراء وغسل الملابس جيدا قبل ارتدائها.

الخطوة التالية هي وضع الملابس في ماء ومطهر وغسول مناسب.

ترك الملابس تجف تحت أشعة الشمس وليس من خلال المجفف.

يفضل تركها في الهواء الطلق عدة أيام قبل ارتدائها لضمان عدم نقل أي عدوى.