محافظ كفر الشيخ يكشف مفاجأة حول تعدي معلمة على طالب ابتدائي بآلة حادة (فيديو)

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل اعتداء معلمة على طالب ابتدائي بآلة حادة بإحدى مدارس بالمحافظة.

وقال "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن هناك مشادة وقعت بين طالبين، أحدهما في الصف الثالث الابتدائي، والثاني من السادس الابتدائي، أصيب على إثرها أحدهما بجروح وتم إسعافه بالمدرسة، مضيفًا أن عمة الطالب "المعلمة" الذي أصيب بجروح، ذهبت للمدرسة ومعها آلة حادة، للاعتداء على الطالب الذي تعدى على نجل شقيقها.

وأضاف أن ابن عم الطالب الذي جاءت المعلمة لتضربه، لم يكن مشاركًا في المشادة، ولكنه حاول الدفاع عن ابن عمه فأصيب بالخطأ من المعلمة وتم نقله إلى المستشفى.

وتابع: "جارٍ التحقيق مع المعلمة "العمة" في النيابة، موضحا أن تم إيقاف وكيلة المدرسة، مؤكدا أن المعتدية لا تعمل في المدرسة المقيد بها نجل شقيقها.