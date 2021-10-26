موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر الملايين من مشجعي كرة القدم المصرية مباراة الأهلي والإسماعيلي في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز 2021 / 2022، حيث يخوض النادي الأهلي مباراة الثأر ضد غريمه الإسماعيلي والذي تسبب خروج النادي الأهلي من بطولة الدوري المصري الماضية.

وتقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، كذلك نستعرض عليكم القنوات الناقلية لمباراة الأهلي والأسماعيلي والتشكيل المتوقع للفريقين.

وبعد فوز الزمالك حامل اللقب في مباراة ضد إنبي اليوم بهدفين دون رد، سوف يسعى كلا من الأهلي والإسماعيلي لخطف الثلاث نقاط لملاحقة حامل اللقب،خصوصا بعد منافسات الامس في افتتاحية الدوري والذي شهدت نتائج مفاجآة.

موعد مباراة الأهلي والأسماعيلي في الدوري المصري

وعن موعد مباراة الأهلي والأسماعيلي في الدوري المصري، يستضيف ملعب استاد “برج العرب” في اللإسكندرية مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2021 / 2022 غدًا الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

مباراة الأهلي والأسماعيلي

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والأسماعيلي في الدوري المصري في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت الرياض، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

يمكنك عزيزي المشجع رؤية ومشاهدة مباراة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT، والذي يكون تردد ها على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد القنا:ة 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشكيل المتوقع للفريقين

ونقدم لكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقه وتشكيل الإسماعيلي المتوقع، قبل بدء المباراة الافتتاحية الأولى في الدوري المصري للفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع

قد يستقر المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف- أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر حمدي - بيرسي تاو - محمد شريف.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

وعن تشكيل الإسماعيلي المتوقع أعلن طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي قائمة الدراويش لمواجهة الأهلي غدا في اولى مباريات الدوري المصري الممتاز للفريقين وجاءت جائمة الإسماعيلي لمباراة الغد كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان

خط الدفاع: باهر المحمدي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - عبد الله جمعة - عصام صبحي - محمد دسوقي - أحمد عيد - محمد عادل

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد مخلوف - محمد صادق

الهجوم: أحمد مصطفى - محمد الشامي - أحمد مدبولي - شيلونجو - شونجا - شكري نجيب.



مباراة الأهلي والأسماعيلي

ويذكر أن أخر مواهجة بين الفريقين كانت في يوم 11 أغسطس 2021 الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة (1/1)، حيث سجل محمد شريف الهدف الأولى للأهلي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بينما جاء هدف التعادل في الشطو الثاني لنادي الإسماعيلي بأقدام فخر الدين بنن يوسف التونسي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وأثرت نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي الماضية على منافسة الأهلي للالتحاق بفريق الزمالك المتصدر والذي حصد لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

لذلك سنشاهد مباراة ممتعة في الغد، حيث يريد المارد الأحمر أن يثأر من الإسماعيلي، وخطف الثلاث نقاط منذ بداية أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

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