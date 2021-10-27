خبير دولي: 100% نسبة انهيار السد الإثيوبي حال حدوث زلزال (فيديو)

علق الدكتور أحمد الشناوي، خبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة، على إمكانية تجنب حدوث أى أضرار في مصر حال انهيار السد الإثيوبي.

وتابع " الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن فكرة قيام وزارة الري باستعدادات، لتجنب أي أضرار قد تحدث بسبب انهيار السد الإثيوبي، أمر بعيد عن الواقع، خاصة أن تصرف مفيض توشكى 300 مليون متر مكعب في اليوم، وإذا انهار السد الأثيوبي، سيأتي لمصر مليارات في الثانية الواحدة، معقبًا:"إذا انهار السد هنكون أمام موجة المياه تسونامي، وتجنبه هذا الأمر حال انهيار السد مسألة ضعيفة".

ولفت إلى أن السد الأثيوبي تم بناء على فوالق أرضية، وقد يحدث هبوط أرضي، مما يؤدي إلى انهيار السد، معقبًا: "إذا حدث هبوط في الأرض.. السد سينهار"

وأشار خبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة، إلى ان احتمالية حدوث زلزل يؤدي إلى انهيار السد الإثيوبي كبيرة للغاية، وتصل لنسبة الـ100%.