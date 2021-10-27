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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عربي ودولي
المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي

أعلن التحالف العربي في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولي، بجنوب غربي المملكة العربية السعودية.

كما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض الدفاعات السعودية مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران.

وقال التحالف العربي "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف بقيادة السعودية أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف الشرعية في اليمن قتل 85 "متمردًا يمنيًا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على منطقتين قرب مدينة مأرب"، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وأوضح التحالف في بيان أنه نفذ "21 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا".

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