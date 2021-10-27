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شيرين رضا: أنا وعمرو دياب قادرين نصرف على نور لكن لازم تحس بالمسئولية

الفجر الفني
شيرين رضا
شيرين رضا

 

قالت النجمة شيرين رضا، إنها ووالد نور النجم عمرو دياب قادرين على أن يصرفا على ابنتهما نور ولكنهما على يقين بأهمية أن تعتمد على نفسها وتعمل وتؤمن مستقبلها المادى وتشعر بالمسئولية.

وأوضحت شيرين أن الأطفال ممن تربوا على وجود كل شيء لا تتكون داخلهم القدرة على الدخول فى الحرب مع الحياة والانتصار عليها، مؤكدة أنه على أبنائنا أن يعملوا ليعرفوا قيمة المال.

يذكر أن شيرين تشارك في بطولة فيلم "قمر 14"، مع خالد النبوي وغادة عادل، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

 

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