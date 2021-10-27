نجلاء بدر تكشف سر عودتها للسينما بعد غياب 6 سنوات

علقت النجمة ندلاء بدر على عودتها للسينما بعد غياب 6 سنوات قائلة: "أبحث دائما عن نوعية معينة من الأفلام، ومنذ فترة طويلة يعرض علي أعمال وأختار منها ما يتناسب معي.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى إلى أنها كانت تبحث عن نوعية معينة من الأعمال وبدأت تظهر لها سياسة جديدة، وهي البطولات الجماعية والاهتمام بالشباب والأعمال التي تكلفتها غير ضخمة.

وأضافت: "ظهرت مؤخرا العديد من الأفلام لم يكن أبطالها نجوم شباك ولا منحصرة في نجم واحد أو شكل واحد، وهو ما كنت أبحث عنه، والسبب في بعدي عن السينما منذ أن قدمت "قدرات غير عادية" مع المخرج الكبير داود عبدالسيد عام 2015".