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انتهى النجم عمرو عبد الجليل من تصوير "فيلم تجاري"

الفجر الفني
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

 

ويظهر عمرو عبد الجليل بدور منتج سينمائى يقوم بانتاج العديد من الأفلام السينمائية التجارية، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الأحداث.

ويشاركه البطولة حمدى الميرغنى وياسر الطوبجى وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور، تأليف زين العابدين خيرى وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل من تصوير "من أجل زيكو" الفترة الماضية، وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس والفيلم تأليف مصطفى حمدى، من إخراج بيتر ميمى.

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