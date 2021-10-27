" target="_blank"> ads

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.


وتلقى اتحاد الكرة، إخطارًا رسميًا من "فيفا"، بإقامة مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون يومى 12 و15 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم.


ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

 

نتائج مباريات
Advertisements

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

الكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية حكام قمة الأهلي والزمالك

موقف الشناوي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27-10-2021

عن طريق الشرط الجزائي.. ريال مدريد يتحرك لخطف نجم فياريال

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27-10-2021 في الأسواق

راموس يفتقد حضوره الأول مع سان جيرمان

تعرف على مؤهل الفنانة ياسمين صبرى وهواياتها المفضلة