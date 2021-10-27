موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات المونديال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وتلقى اتحاد الكرة، إخطارًا رسميًا من "فيفا"، بإقامة مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون يومى 12 و15 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم.



ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل في مباراة واحدة، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.