في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات إليسا في عالم الفن

تحتفل النجمة اللبنانية إليسا، اليوم بعيد ميلادها وهي مغنية لبنانية من أم سورية. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليبوتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع.

وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

وتوالت بعد ذلك البومات إليسا الناجحة التي حققت أعلى مبيعات في سوق الموسيقى العربية ونالت بفضلها الجوائز المحلية والعالمية.