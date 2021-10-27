" target="_blank"> ads

في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات إليسا في عالم الفن

الفجر الفني
إليسا
إليسا

تحتفل النجمة اللبنانية إليسا، اليوم بعيد ميلادها وهي مغنية لبنانية من أم سورية. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليبوتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع.

وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

وتوالت بعد ذلك البومات إليسا الناجحة التي حققت أعلى مبيعات في سوق الموسيقى  العربية ونالت بفضلها الجوائز المحلية والعالمية.

اليسا ألبوم إليسا ٢٠٢٠ ذكريات بروفايل أغاني مزيكا
نتائج مباريات
Advertisements

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

الكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية حكام قمة الأهلي والزمالك

موقف الشناوي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27-10-2021

عن طريق الشرط الجزائي.. ريال مدريد يتحرك لخطف نجم فياريال

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 27-10-2021 في الأسواق

راموس يفتقد حضوره الأول مع سان جيرمان

تعرف على مؤهل الفنانة ياسمين صبرى وهواياتها المفضلة