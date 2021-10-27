أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-10-2021



استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 27-10-2021، في الصاغة وذلكبع ارتفاعه في ختام تعاملات أول أمس حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 الكثر انتشارا نحو 786 جنيها مرتفعا 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم



بلغت أسعار الذهب عيار 21 سعر 786 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 سعر 673.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6288 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

اقتربت أسعار الذهب من مستويات 1800 دولار للأونصة الاثنين 25 أكتوبر، والذي يعتبر مستوى هاما بالنسبة للمستثمرين، بتأثير من تراجع الدولار وانشغال المستثمرين بتقييم رد فعل الفدرالي الأميركي المحتمل على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1797.20 دولار.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إنه يتعين على الفدرالي البدء في خفض مشترياته من الأصول.

ومن جهتها ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2033.21 دولار.