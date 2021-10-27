تعرف على مؤهل الفنانة ياسمين صبرى وهواياتها المفضلة

ياسمين صبري، يهتم الجمهور بمعرفة أسرار الفنانين والمشاهير والتي تتضمن تفاصيل حياتهم الشخصية وأفعالهم اليومية التي حرص بعضهم على مشاركتها عبر مواقع التواصل المختلفة.

ياسمين صبرى

وتعتبر الفنانة ياسمين صبري واحة من أهم نجمات جيلها، لما تقدمه من أعمال في السنوات الأخيرة، إلى جانب وجود مئات الآلاف من المتابعين المهتمين بتفاصيل حياتها.

ياسمين صبرى والسوشيال ميديا

وشغلت ياسمين صبري اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن مؤهلها الدراسي، حيث قالت إنها تخرجت من كلية إعلام، مشيرة إلى حبها إلى علم النفس.

ياسمين صبرى ضيفة

وحلت النجمة ياسمين صبري ضيفة على برنامج الذي يقدمه أنس بوخش والذي تتم إذاعته عبر قناته الرسمية عبر موقع الفديوها الشهير "يوتيوب".

شلة ياسمين صبرى



وكشفت ياسمين صبري عن عم وجود "شلة" لها، مؤكدة وجود صاحبة واحدة فقط، حيث أرجعت ذلك إلى تربيتها، والتي اقتصرت على التمرينات المستمرة لها رغم غضبها في بداية الأمر.

حياة ياسمين صبرى

وأشارت ياسمين صبري لى أن اقتصار حياتها على الذهاب إلى تأدية بعض التمرينات منعها من ارتكاء العديد من الأخطاء التي يقع فيها غيرها.

ياسمين صبرى خلال كورونا

ولفتت ياسمين صبري أنها خلال ظهور كورونا وتقييد بعض الإجراءات اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية، مارست حياتها العادية عا السفر أحد أهم الأمور التي تحبها.

السفر وياسمين صبرى

وأضافت ياسمين صبري "بحب أسافر أوي وأنا بعرف استثمر وقتي، وأنا خريجة إعلام ولكن ديمًا عندي شغف تجاه علم النفس وأول كتاب قرأته كان اسمه The Secret، والموضوع اتطور".

دراسة ياسمين صبرى

وأوضحت الفنانة ياسمين صبري أنها قررت الدراسة في جامعة هارفرد بتخصص علم نفس، إلى جانب أخذها العديد من الكورسات والتي بلغت 3 منهم علم النفس الاجتماعي والمرونة النفسية.



ياسمين صبرى ست جميلة

وعن حصرها في قالب "الست الجميلة" قالت ياسمين صبري إن ذلك لا يغضبها لأن الشخص ده بيحدد لنفسه النظرة دي وهو اللي محدود مش هي، مضيفةً: "وفيه حاجة في الطاقة أحب أعلمها للناس وهو إن أي شيء سلبي وبالأخص لو كان حكم عليك يعتبر فرصة ليك إنك تحوله للشيء اللي أنت عايزه".

خلاف ياسمين صبرى ووالدها

وأثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث ظهر على السطح خلافها الأسري وبالتحديد مع والدها الذي هاجمها وكان رافضا لزواجها من رجل الأعمال أبو هشيمة، وهو ما أكده رفضها الذهاب لحفل زواج شقيقها.