استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 مقابل الجنيه المصري خلال بدية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها، وجاء سعر الدولار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

وعالميا.. افتقرت أسواق العملات لاتجاه واضح في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، لكن أغلب الأسعار لم تشهد تغير يذكر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع.

شهدت أسواق الأسهم تحسنا في الإقبال على المخاطرة بدعم ارتفاع الأرباح، ففتحت الأسهم الأوروبية على زيادة بعد صعود الأسهم في التعاملات الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار مع صعود طفيف بأقل من 0.1 في المائة عند مستوى 93.913 بحلول الساعة 07:39 بتوقيت جرينتش، وفقا لـ "رويترز".



وارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام الين الياباني وسجل الدولار 114.065 ين وظل قرب 114.695 وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الكندي قبيل اجتماع البنك المركزي الكندي غدا الأربعاء.

واستقر الدولار الأسترالي على 0.7494 دولار وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي عن مستوى 0.75 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.9 في المائة إلى 62528.40 دولار في الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش، منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.