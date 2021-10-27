الأرصاد تطمئن المواطنين.. طقس اليوم مستقر

طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 27-10-2021، معلنة استمرر الاجواء الخريفية وطقس مستقر بكافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أنه سود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرضاد أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأكدت الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أوضحت الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة