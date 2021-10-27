أحمد ياسر ريان يتألق مع فريقه التركي ويسجل هدفين

أحمد ياسر ريان، يقدم نجومنا المحترفين في مختلف الدوريات وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أداءً مشرفا للكرة المصرية.

أحمد ياسر ريان

ويعتبر اللاعب أحمد ياسر ريان المنضم حديثا إلى صفوف ألتاي سبور التركي، أهم الوجوه الشابة في الكرة المصرية، والذي يقدم أداءً مميزا مع فريقه ويساهم في فوزه.

تألق أحمد ياسر ريان

وخطف أحمد ياسر ريان نجمه الأهلي السابق الأنظار منذ دخوله منافسات البطولة التركية، حيث يتمتع بقوم قوي وقدرة عالية على إنهاء الهجمات بشكل سليم إلى جانب مهارته وسرعته العالية.

طلب أحمد ياسر ريان

وطلب أحمد ياسر ريان في الأهلي الخروج إلى الاحتراف لخوض رحلة جديدة يمكنه من خلالها البحث عن التألق والشهرة وإثبات الذات في إحدى الدوريات الأوروبية وكان أفضل العروض العرض التركي.

أحمد ياسر ريان ودكة الأهلي

ورفض أحمد ياسر ريان البقاء في النادي الأهلي لعدم ضمان مشاركته بصفة أساسية، إلا أنه خرج من الفريق خلال الباب الكبير، حيث قرر مسؤلو الأهلي إعطائه الفرصة في الاحتراف.

أحمد ياسر ريان يحرز هدفين

وتألق أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور في مباراة أمس، حيث نجح في تسجيل هدفين والمشاركة في فوز فريقه الكبير على نظيره ديرانجي بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

تسجيل أحمد ياسر ريان

وسجل اللاعب أحمد ياسر ريان هدفي فريقه التركي خلال مباريات الدور الثالث من بطولة كأس آسيا، حيث سجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ35 والـ59 من عمر اللقاء.

صور أحمد ياسر ريان

وشارك أحمد ياسر ريان جمهوره على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، مجموعة من الصور وهو يسجد شكرا لله على التوفيق، معلقا: "فوز عظيم اليوم"، لتنهال عليه التعليقات الإيجابية.

انتقال أحمد ياسر ريان من الأهلي

وانضم النجم أحمد ياسر ريان إلى فريق ألتاي سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة، في رحلة للبحث عن الذات وإثبات النفس.

أحمد ياسر ريان والمنتخب

يذكر أن اللاعب أحمد ياسر ريان يعتبر من المهاجمين الواعدين الذي سيعول عليهم المنتخب المصري في الفترة المقبلة، نظرا لإمكاناته الكبيرة التي يتمتع بها، لتكون هناك منافسة شدية مع مصطفى محم وكوكا وشريف حال انضمامه أيضا.