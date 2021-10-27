مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية تحويل التقليدي لكارت

يبحث العديد من المواطنين عن المميزات التي يحتويها عداد الكهرباء مسبوق الدفع، بجانب كيفية تحويل العداد التقليدي لكارت، ومن هنا حرصت بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر كل ما يهم المواطنين حول عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- يقضى بشكل نهائي على فواتير الاستهلاك الخاطئة.



2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.



3- يستطيع المواطن التحكم في استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.



4- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.



5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني جعلت المواطنين يلجئون للتحويل لكارت.



كيفية تحويل العداد التقليدي لكارت:

1- تقديم طلب لشركة الكهرباء لتابع لها لمشترك لتغيير لعدد لكارت

2- تقديم طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

