التعبئة والإحصاء تبدأ العمل الميداني للمسح الصحي للأسـرة المصرية 2021

قام الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبدء في العمل الميداني للمسح الصحي للأسـرة المصرية 2021، والذي يعتبر من أهم المسوح التي يجريها الجهاز، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ويوفر المسح العديد من المؤشرات التي تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والمقارنات الدولية.

ومن أهم المؤشرات تأتي مؤشرات الصحة الإنـجابية بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة وبعدها للسيدات في العمر من (15 ـ 49 سنة)، والحالة التغذوية لهم ( قياسات الوزن والطول) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم ( فقر الدم ) لهم، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات.

ويتضمن المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال مثل مستويات التطعيمات ومؤشرات الحالة التغذوية (قياسات الوزن والطول) من عمر (صفرـ 5 سنوات) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للفئــة العمرية (6 شهور إلى 19 سنة)، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدي الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) للقضايا الهامة (استخدام تنظيم الأسرة، الإنـجاب المرغوب فيه).

ويشمل المسح أيضا مؤشرات المعرفة والاتجاهات والممارسات نحو فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالاضافة إلى العديد من المؤشرات تهم القضايا الأخرى.

ويتم العمل بالمسح ميدانيًا في الفترة من 4/10/2021 وحتى منتصف يناير 2022 بواسطـــة بـــاحثين من الجهــاز يحملون بطاقات تعريف معتمـدة وستكـون مهامهم تجميع بيانات من الأسـر بالوحدات السكنية طبقًا للاستمارات المعدة لذلك.

