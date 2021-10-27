قبل مباراة الليلة.. ماذا يفعل بيتسو موسيماني أمام الإسماعيلي؟

الفجر الرياضي
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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يستضيف استاد برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات موسيماني ضد الإسماعيلي

ويقود المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي في مباراته الثالثة ضد الإسماعيلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر في أكتوبر 2020، حيث سبق وتقابل مع الدراويش في مباراتين ببطولة الدوري الممتاز، حقق الفوز في مباراة وتعادل في الأخرى.

أول مباراة جمعت موسيماني ضد الإسماعيلي كانت في 10 مارس 2021 بالجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، وتجدد اللقاء بينهما في 11 أغسطس من نفس العام بالجولة 29 من البطولة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهما.

أرقام موسيماني مع الأهلي قبل انطلاقة الدوري

خاض موسيماني 66 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات حقق 46 انتصارا، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 15 مباراة، سجل لاعبوه 137 هدفا، واستقبلت شباكه 51 هدفًا.

حقق موسيماني عدة بطولات رفقة الأهلي منها بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا "مرتين"، وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.
 

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نتائج مباريات
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