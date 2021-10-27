إرتفاع عائدات قناة السويس إلى 5.1 مليار دولار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر من العام الجاري 5.1 مليار دولار مقابل 4.53 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.



وأوضح رئيس الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة الزيادة في العائدات بلغت 12.6%.

جاء ذلك خلال استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19".

وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة في الفترة من بداية شهر يناير إلى يوم 25 أكتوبر 2021 شهدت عبور 16661 سفينة مقابل عبور 15310 سفن خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.8%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال ذات الفترة من العام الجاري بنسبة 8.5% بواقع مليار 29 مليون طن، مقابل 948.4 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.