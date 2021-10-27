مصر وناميبيا تبحثان التعاون في مجال الثروة السمكية والحيوانية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة المصري، كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا والوفد المرافق له، لبحث التعاون في المجالات الزراعية المختلفة.



وقال القصير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يأتي استكمالًا للمباحثات التي عقدها مع شليتون الشهر الماضي وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة وأضاف المباحثات تضمنت التعاون في مجال الثروة السمكية والثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج التقاوي وتبادل السلع الزراعية بين البلدين،

واتفق الوزيران على قيام وفد مصري يضم مختلف الفنيين والخبراء في مجالات الإنتاج الحيواني والحجر البيطري والأمصال واللقاحات البيطرية وأمراض الأسماك وخبراء في مجال زراعة المحاصيل والخضر مقاومة لأمراض النباتات للسفر إلى ناميبيا لمساعدة الأشقاء هناك والتدريب وبناء القدرات.

واستعرض القصير خلال الاجتماع النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا. وقال إن الوزير الناميبي والوفد المرافق له سوف يقوم بزيارة المشروعات الزراعية وبعض المعامل التابعة للوزارة

من ناحيته، أشاد شليتون بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبالجهود التي تبذلها اللجان الفنية المشتركة للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.