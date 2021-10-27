ارتفاع الإنفاق الحكومي بالإمارات %5 في 6 أشهر

ارتفع الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي لدولة الإمارات إلى 169.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 5% أو ما يعادل 8.04 مليارات درهم مقارنة بنحو 161 مليار درهم من الفترة نفسها من العام 2020.

وتضمن الإنفاق الحكومي الاتحادي والمحلي في النصف الأول نحو 56.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، والذي يشمل حسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي، بالإضافة إلى 55.38 مليار درهم استخدام السلع والخدمات الأخرى

وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات الاتحادية والمحلية وصلت إلى 208.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.3% أو ما يعادل 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 205.67 مليارات درهم في النصف الأول من العام الماضي

وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصرًا أساسيًا في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة.

وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الماليه في 22 سبتمبر أيلول 2021 أنه بلغ الإنفاق الحكومي المجمّع، والذي يشمل المصروفات المقدرة في الميزانية الاتحادية، بجانب ميزانيات الإمارات السبعة خلال الـ 12 شهرًا في الفترة بين مارس/آذار 2020 ومارس 2021 والتي شهدت ذروة انتشار فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق، ما قيمته 345.5 مليار درهم.