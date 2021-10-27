سعر النفط الكويتي ينخفض إلى 85.22 دولار للبرميل



انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 33 سنتًا؛ ليصل إلى 85.22 دولار، مقابل 85.55 دولار للبرميل في جلسة أول أمس الاثنين؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية تعاملات أمس بواقع 21 سنتًا لتبلغ 86.20 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 50 سنتًا ليصل إلى 84.26 دولار للبرميل.

ومع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط العالمية قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، ومع متابعة آخر مستجدات المعروض والطلب العالمي على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر هبوطًا اليوم بنحو 0.7% عند مستوى 85.81 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% عند مستوى 83.93 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 530 ألف برميل، كما صعد مخزون المقطرات بواقع 986 ألف برميل.

من ناحية أخرى، تُعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، الأرقام الرسمية للمخزونات وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو 100 ألف برميل.