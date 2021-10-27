انخفاض بالحرارة ليلا.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء الموافق 27 من أكتوبر لعام 2021، حتى الأحد المقبل الموفق 31 من أكتوبر.

وقالت،هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إنه يشهد الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

ومن هنا ننشر لكم في السطور التالية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة



شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة



جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة



جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

