قناة السويس تقلص تخفيض الرسوم على ناقلات الغاز المسال 10 %





قلصت هيئة قناة السويس المصرية التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 %، وقالت القناة وفقا لما أوردته "رويترز" مساء اليوم، إنه تقرر تعديل التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي العابرة للقناة إلى 15 % بدلا من 25 % وذلك اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويشجع نقص السفن المتاحة شركات الشحن البحري على اختيار المسارات التي تستغرق وقتا أقل لضمان قدرتها على تلبية الطلب على خدماتها، وقناة السويس تحتل المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 10 مؤسسات لوجيستية بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021 حسب تصنيف فوربس.