بورصة وول ستريت ترتفع إلى مستويات قياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة جديدة، لكن المكاسب انحسرت بفعل هبوط في أسهم فيسبوك في أعقاب الإعلان عن أرباحها الفصلية.

وكانت فيسبوك أكبر ضاغط على المؤشرين إس اند بي 500 وناسداك مع هبوط أسهمها نحو أربعة بالمئة، لكن المؤشر القياسي تمكن من تسجيل مستوى مرتفع جديد بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتكنوجيا مثل نفيديا وآمازون دوت كوم وآبل.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 13.03 نقطة، أو 0.04 %، إلى 35754.18 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 8.31 نقطة، أو 0.18 %، ليغلق عند 4574.79 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.01 نقطة، أو 0.06 %، إلى 15235.72 نقطة.

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