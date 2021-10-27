الدولار يتراجع خلال التعاملات المبكرة اليوم

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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تراجع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء في حين فقد الدولار الأسترالي بعض مكاسبه بعد أن قفز إثر بيانات قوية مفاجئة عن التضخم زادت من فرص رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

واتسمت أسواق العملات بالهدوء في الفترة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 08:02 سجل مؤشر الدولار 93.877 منخفضا بأقل من 0.1 في المائة.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7513 دولار أمريكي بعد أن صعد إلى 0.7536 دولار الليلة الماضية متأثرا ببيانات أظهرت تسارع معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى منذ ست سنوات في سبتمبر، حسب "رويترز".

وتراجع الدولار 0.4 في المائة أمام الين وجرى تداوله بسعر 113.745 ين للدولار ليظل داخل نطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 114.695 ين الذي سجله قبل أسبوع.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1605 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة أمام اليورو إلى 84.39 بنس لليورو.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر البتكوين 2 في المائة إلى 59114 دولارا منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

 

 

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