ألمانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تتوقع ألمانيا نمو اقتصادها خلال العام الحالي بأقل من التقديرات السابقة، مع استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة مع تلفزيون أيه.آر.دي الألماني اليوم الأربعاء إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في العالم الحالي إلى 2.6% وليس 3% كما كانت تتوقع في أبريل الماضي، نتيجة ندرة بعض المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.


في الوقت نفسه تتوقع الحكومة الألمانية طفرة في معدل النمو خلال العام المقبل حيث تتوقع وصول معدل النمو إلى أكثر من 4% وليس 3.6% كما كانت تتوقع في أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ألتماير سيعلن رسميا التوقعات الاقتصادية الجديدة للحكومة في وقت لاحق من اليوم.

وقال ألتماير "الشرط المسبق لتحقيق النمو القوي هو استقرار سلاسل التوريد العالمية، والتأكد على سبيل المثال من توافر الرقائق الإلكترونية المطلوبة لإنتاج كل الأجهزة تقريبا وبخاصة السيارات".

 

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