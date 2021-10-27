درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27/10/2021 في جمهورية مصر العربية

درجات الحرارة اليوم، واحدة من الموضوعات التي تشغل بال المواطنين وخاصة تلك الأيام مع درجات الحرارة وانخفاضها مقارنة بالأسابيع الماضية التي كانت تشهد ارتفاعا بها.

خدمات الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام بشكل يومي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية والعالمية.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من شهر أكتوبر عام 2021، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة اليوم في مصر خريفية تستمر على مدار اليوم، مع وجو انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود طقس معتل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة اليوم تميل إلى الاعتدال على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم خلال فترات الليل

ولفتت "الأرصاد" أن درجات الحرارة اليوم على مصر خلال فترات الليل يسوها طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى الساعات الأخيرة منه.

درجات الحرارة اليوم ونشاط الرياح

كما تشهد درجات الحرارة اليوم نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم وفرص سقوط الأمطار

وأكدت الهيئة في بيان درجات الحرارة اليوم على وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

مطروح 25 19

سوهاج 31 16

قنا 32 17

أسوان 33 19

وتعد بوابة الفجر الإلكترونية متابعيها وقرائها الأعزاء بمواصلة تقديم خدماتها المتميزة والتي تتنوع بين أسعار مواد البناء والدواجن والخضروات والفاكهةو إلى جانب خدمات درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية.